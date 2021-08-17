На Камчатке возобновили подъем тел погибших при крушении вертолета Ми-8

Водолазы подняли на поверхность тело шестой жертвы крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Водолазы на Камчатке возобновили подъем на поверхность тел погибших на месте крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Тела обнаружили в понедельник, 16 августа, в фюзеляже разбившегося вертолета, однако из-за сильного волнения поисковую операцию пришлось приостановить. По сообщениям МЧС, с наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий спасатели вновь приступили к работе.

Ранее со дна на поверхность подняли тела пятерых человек. Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов. Кроме того, спасателям удалось обнаружить черный ящик. Предположительно, бортовой самописец, был найден внутри вертолета через люк. Для его поднятия будет привезено специальное оборудование.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа. Он упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восьмерым из них удалось спастись, остальные восемь, включая командира экипажа и единственного ребенка на борту, погибли.