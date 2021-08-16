На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении вертолета

Спасатели подняли из воды тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели подняли со дна Курильского озера и доставили на берег тело пятого человека, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов, а также водолазов ведомства. Работы на озере продолжаются.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке.

Вертолет Ми-8 с российскими туристами потерпел крушение 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Восемь из них смогли выплыть, им помогли выбраться на берег сотрудники заповедника.