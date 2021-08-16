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На Камчатке обнаружили черный ящик разбившегося вертолета

Черный ящик разбившегося Ми-8 нашли на Камчатке
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

На Камчатке обнаружили черный ящик разбившегося 12 августа вертолета Ми-8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Согласно заявлению властей, предположительно, бортовой самописец, был найден внутри вертолета через люк. Для его поднятия будет привезено специальное оборудование. В воздушном судне также были обнаружены тела трех погибших при крушении.

Ранее сообщалось, что спасатели подняли со дна Курильского озера и доставили на берег тело пятого человека, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов, а также водолазов ведомства. Работы на озере продолжаются.

Вертолет Ми-8 с российскими туристами потерпел крушение 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Восемь из них смогли выплыть, им помогли выбраться на берег сотрудники заповедника.

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