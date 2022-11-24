В российском регионе параплан упал на автомобиль

На Кубани параплан упал на автомобили, в результате происшествия погибли пилоты

Параплан с мотором упал на автомобиль на Кубани, в результате происшествия погибли пилоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в российском регионе.

Все произошло в кубанском городе Хадыженск. На месте работают сотрудники экстренных служб, другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры, на которых запечатлены последствий падения параплана.

По данным Telegram-канала «112», в результате падения параплана в Хадыженске погибли 46-летний пилот и 31-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. Несколько россиян пострадали, медики оказали им помощь. Пожара на земле после крушения не последовало.