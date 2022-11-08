В российском регионе упал вертолет Ми-2

В Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс

В Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что на борту находилось пять человек.

В конце августа вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае. Уточнялось, что обломки воздушного судна обнаружили в 1,5 километра от хутора Шести.

Другой похожий инцидент произошел в июле под Гатчиной в Ленинградской области. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, выполняя учебно-тренировочный полет. На борту находились три человека.