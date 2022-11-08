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18:40, 8 ноября 2022Россия

Экипаж упавшего в российском регионе Ми-2 вышел на связь

Экипаж упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 вышел на связь
Начало событий в новости В российском регионе упал вертолет Ми-2
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экипаж упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 вышел на связь, спасатели добираются до места крушения. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

О ЧП стало известно ранее 8 ноября. Сообщалось, что воздушное судно рухнуло примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

Вертолет выполнял санитарный рейс. На борту находилось пять человек: два медика с пациентом и два пилота.

В результате крушения погиб один человек. В пресс-службе администрации российского региона сообщили, что это пациент, которого госпитализировали.

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Евгения Куликова
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