Экипаж упавшего в российском регионе Ми-2 вышел на связь

Экипаж упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 вышел на связь

Начало событий в новости В российском регионе упал вертолет Ми-2

Экипаж упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 вышел на связь, спасатели добираются до места крушения. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

О ЧП стало известно ранее 8 ноября. Сообщалось, что воздушное судно рухнуло примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

Вертолет выполнял санитарный рейс. На борту находилось пять человек: два медика с пациентом и два пилота.

В результате крушения погиб один человек. В пресс-службе администрации российского региона сообщили, что это пациент, которого госпитализировали.