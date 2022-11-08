Власти подтвердили гибель пациента при крушении вертолета в российском регионе

Власти Костромской области подтвердили гибель пациента при крушении вертолета Ми-2

Пациент погиб в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Это подтвердили власти региона, пишет ТАСС.

В пресс-службе администрации Костромской области сообщили, что в результате аварии погиб пациент, которого госпитализировали санитарной авиацией.

Ми-8 следовал из Шарьи по заданию санитарной авиации и совершил аварийную посадку 8 ноября. Вертолет упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино». По предварительной информации, на борту находились пять человек: два медика с пациентом и два пилота.

Позже глава Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале сообщил, что, предположительно, в результате падения вертолета есть пострадавшие. Губернатор выехал на место аварийной посадки воздушного судна.

