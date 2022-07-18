Раскрыты подробности инцидента с вертолетом под Гатчиной

Под Гатчиной вертолет Росгвардии Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку под Гатчиной. Такие подробности инцидента в понедельник, 18 июля, раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились три человека. Известно, воздушное судно принадлежит Росгвардии Северо-Западного военного округа.

По предварительным данным, все люди на борту остались живы. Вертолет упал рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд», так как его закрутило из-за сильного ветра.

16 июля стало известно, что вертолет Robinson потерпел крушение на Камчатке. Его обломки обнаружили спасатели, воздушное судно сгорело. Все пассажиры и пилот погибли, их тела, по данным «Пятого канала», растерзали дикие звери.