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В российском регионе потерпел крушение вертолет

Стало известно о крушении вертолета под Гатчиной с тремя людьми на борту

Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Под Гатчиной в Ленинградской области потерпел крушение вертолет. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По его данным, вертолет упал рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд», на его борту находились три человека. Предварительно, все живы.

Воздушное судно упало в российском регионе, так как его закрутило из-за сильного ветра.

Ранее крушение потерпел вертолет Robinson на Камчатке. Его обломки обнаружили спасатели, воздушное судно сгорело. Все пассажиры и пилот погибли, их тела, по данным «Пятого канала», растерзали дикие звери.

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Анастасия Шейкина
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