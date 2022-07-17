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Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке

Пятый канал: медведи растерзали тела погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке

Фото: Shutterstock

Тела пилота и пассажиров, погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке, растерзали дикие звери. Подробности гибели туристов сообщает Пятый канал со ссылка на собственные источники.

Останки 25-летнего российского биатлониста Игоря Малиновского, который управлял воздушным судном, и пассажиров вертолета Зои К. и Сергея К. спасатели нашли через сутки после потери связи. Их тела обнаружили возле обгоревшего судна. Уточняется, что останки погибших растаскивали медведи.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.

Позднее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил об обнаружении обломков вертолета. Он уточнил, что вертолет сгорел. Пассажиры и пилот погибли.

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Варвара Кошечкина
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