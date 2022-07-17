Стало известно о гибели пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета

ТАСС: пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли

Пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По сообщению источника агентства, тела уже обнаружены.

Telegram-канал «112» уточняет, что пассажирами вертолета были Зоя К. и Сергей К. Судном управлял 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил об обнаружении обломков вертолета. Он уточнял, что вертолет сгорел.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.