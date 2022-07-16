Начато расследование по факту пропажи вертолета на Камчатке
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи вертолета Robinson на Камчатке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ведомства. Пилот вертолета не вышел на плановый сеанс связи.
На борту находились три человека. Судном управлял 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский, уточняет Telegram-канал «112». Он является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров, учится в летном училище. Его отец владеет компанией «Взлет», которой принадлежит пропавший вертолет.
По предварительным данным, связи с бортом нет из-за погодных условий.