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Начато расследование по факту пропажи вертолета на Камчатке

СКР возбудил дело после пропажи вертолета на Камчатке, им управлял биатлонист Малиновский

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи вертолета Robinson на Камчатке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ведомства. Пилот вертолета не вышел на плановый сеанс связи.

На борту находились три человека. Судном управлял 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский, уточняет Telegram-канал «112». Он является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров, учится в летном училище. Его отец владеет компанией «Взлет», которой принадлежит пропавший вертолет.

По предварительным данным, связи с бортом нет из-за погодных условий.

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Любовь Ширижик
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