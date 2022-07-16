Начато расследование по факту пропажи вертолета на Камчатке

СКР возбудил дело после пропажи вертолета на Камчатке, им управлял биатлонист Малиновский

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи вертолета Robinson на Камчатке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ведомства. Пилот вертолета не вышел на плановый сеанс связи.

На борту находились три человека. Судном управлял 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский, уточняет Telegram-канал «112». Он является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров, учится в летном училище. Его отец владеет компанией «Взлет», которой принадлежит пропавший вертолет.

По предварительным данным, связи с бортом нет из-за погодных условий.