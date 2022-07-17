Спасатели обнаружили обломки пропавшего в российском регионе вертолета

На Камчатке спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета Robinson

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета Robinson.

По словам главы региона, обломки вертолета были найдены в 13 километрах южнее вулкана Узон. Солодов отметил, что вертолет сгорел.

Глава Камчатки также добавил, что летевшие на вертолете пассажиры не были зарегистрированы в качестве туристической группы.

«Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», — подытожил Солодов.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.