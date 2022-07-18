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Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения вертолета с тремя людьми на борту под Гатчиной

Очевидцы сняли на видео момент крушения вертолета с тремя людьми на борту под Гатчиной Ленинградской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившемся видеоролике видно, как воздушное судно в российском регионе делает несколько оборотов вокруг своей оси, затем цепляет винтом землю и заваливается на бок.

По предварительным данным, все люди на борту вертолета остались живы. Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд» под Гатчиной, поскольку его закрутило из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось о крушении вертолета Robinson на Камчатке. Его обломки обнаружили спасатели, воздушное судно сгорело. Все пассажиры и пилот погибли, их тела, по данным «Пятого канала», растерзали дикие звери.

Анна Щербакова
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