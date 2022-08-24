В российском регионе потерпел крушение вертолет

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщает РИА Новости. Спасателям удалось обнаружить обломки упавшего в российском регионе воздушного судна.

«Обнаружены обломки вертолета Ми-2 в 1,5 километра от хутора Шести», — заявил собеседник агентства.

Ранее стали известны подробности инцидента с вертолетом под Гатчиной. Сообщается, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, выполняя учебно-тренировочный полет. На борту находились три человека. Известно, что воздушное судно принадлежит Росгвардии Северо-Западного военного округа.

По предварительным данным, все люди на борту остались живы. Вертолет упал рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд», так как его закрутило из-за сильного ветра.