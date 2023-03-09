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19:24, 9 марта 2023Россия

Дельтаплан с людьми рухнул на жилой дом в Подмосковье

Дельтаплан с двумя людьми упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дельтаплан с людьми упал на одноэтажный жилой дом в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, инцидент произошел 9 марта в микрорайоне Река-Река. Дельтаплан рухнул в 400 метрах от КПП. Предварительно, на летальном аппарате находились два человека.

Как пишут «Известия», информация о пострадавших пока не поступала. На место происшествия направляются экстренные службы.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате падения дельтаплана пострадал один человек. Также уточняется, что дом не был разрушен. Причины происшествия устанавливаются.

В ноябре 2022 года на машину в кубанском городе Хадыженск упал параплан. В результате происшествия погибли 46-летний пилот и его 31-летний пассажир. Момент крушения летального аппарата, попал на видео. На снятой очевидцами записи видно, как он летит за деревьями, постепенно снижаясь, и пропадает из виду.

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Константин Лысяков
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