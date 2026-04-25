08:22, 25 апреля 2026

Эстония предложила новый способ помочь Украине за счет России

Politico: Эстония предложила финансировать Украину за счет пошлин против РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Европе следует профинансировать восстановление Украины, введя пошлины на весь российский импорт. Новый способ помочь Киеву предложил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Politico.

«Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать ущерб. Различные виды пошлин на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины, об этом говорили в разных кругах и на разных встречах», — подчеркнул он.

По его словам, Россия должна понести ответственность за последствия боевых действий на Украине, иначе «это повторится». Михал также добавил, что Эстония «знает, что такое Россия».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что у Европы нет желания «оглядываться назад в отношениях с Россией». «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад», — сказал он.

    Последние новости

    «Теряют сознание от голода, пьют дождевую воду». Фото отощавших бойцов ВСУ вызвало скандал на Украине

    Синоптики пообещали заморозки в Москве

    Названо имеющееся только у России сырье

    Российский боец рассказал о тактике засад против ВСУ

    В Госдуме прокомментировали план ЕС по получению «репараций» от России

    Эстония предложила новый способ помочь Украине за счет России

    Дачников предупредили о штрафе и уголовной ответственности за некоторые растения

    Беспилотник упал на здание в Румынии

    Жога заявил о доступности уральских регионов для ударов ВСУ

    Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по многоэтажке в Екатеринбурге

    Все новости
