Эстония предложила новый способ помочь Украине за счет России

Politico: Эстония предложила финансировать Украину за счет пошлин против РФ

Европе следует профинансировать восстановление Украины, введя пошлины на весь российский импорт. Новый способ помочь Киеву предложил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Politico.

«Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать ущерб. Различные виды пошлин на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины, об этом говорили в разных кругах и на разных встречах», — подчеркнул он.

По его словам, Россия должна понести ответственность за последствия боевых действий на Украине, иначе «это повторится». Михал также добавил, что Эстония «знает, что такое Россия».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что у Европы нет желания «оглядываться назад в отношениях с Россией». «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад», — сказал он.