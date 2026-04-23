В Эстонии не захотели оглядываться на Россию

У Европы нет желания «оглядываться назад в отношениях с Россией». Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА Новости.
«Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад», — рассказал Цахкна.
По его словам, в Европе якобы никто не воспринимает всерьез идею скорого наступления мира.
Ранее Цахкна заявил, что власти Эстонии не видят, чтобы Россия готовилась к войне со странами Прибалтики. Так глава внешнеполитического ведомства Эстонии отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке РФ к конфликту с Прибалтикой.