Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 23 апреля 2026Бывший СССР

В Эстонии не захотели оглядываться на Россию

Цахкна: У Европы нет желания оглядываться в отношениях с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

У Европы нет желания «оглядываться назад в отношениях с Россией». Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА Новости.

«Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад», — рассказал Цахкна.

По его словам, в Европе якобы никто не воспринимает всерьез идею скорого наступления мира.

Ранее Цахкна заявил, что власти Эстонии не видят, чтобы Россия готовилась к войне со странами Прибалтики. Так глава внешнеполитического ведомства Эстонии отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке РФ к конфликту с Прибалтикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok