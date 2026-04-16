Силовые структуры
16:07, 16 апреля 2026

Раскрыта сумма вменяемой вице-мэру российского курорта взятки

Экс-замглавы администрации Сочи Горобцу предъявили обвинение за взятки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Экс-замглавы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, фигурант, занимая пост заместителя главы муниципального образования, вместе с директором правового департамента администрации узнал, что местный житель хочет получить муниципальный земельный участок и решил посодействовать в этом за взятку.

Также подельники потребовали деньги от муниципального служащего за общее покровительство на работе. Его обязали стать посредником в получении взятки от жителя за участок. В результате сумма превысила 10,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что дело Горобца связано с землей на 400 миллионов рублей. Он находится под стражей до 26 мая.

