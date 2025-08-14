Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:46, 14 августа 2025Силовые структуры

Бывшего российского депутата объявили в розыск

МВД разыскивает экс-депутата Госдумы от Крыма Бальбека, скрывающегося в Турции
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывшего депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск по уголовной статье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по региону.

«Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 года рождения», — значится в списке. Граждан, которые обладают какими-либо данными о местонахождении экс-депутата, просят обратиться в УМВД по Симферополю.

Ранее сообщалось, что Бальбека заподозрили в мошенничестве. Другие подробности уголовного дела не раскрываются.

По предварительным данным, экс-депутат скрывается от следствия в Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости