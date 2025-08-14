Бывшего российского депутата объявили в розыск

МВД разыскивает экс-депутата Госдумы от Крыма Бальбека, скрывающегося в Турции

Бывшего депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск по уголовной статье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по региону.

«Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 года рождения», — значится в списке. Граждан, которые обладают какими-либо данными о местонахождении экс-депутата, просят обратиться в УМВД по Симферополю.

Ранее сообщалось, что Бальбека заподозрили в мошенничестве. Другие подробности уголовного дела не раскрываются.

По предварительным данным, экс-депутат скрывается от следствия в Турции.