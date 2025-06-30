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14:12, 30 июня 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат скрылся от следствия в Турции

Бывшего депутата Госдумы от Крыма Бальбека заподозрили в мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшего депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, экс-чиновника объявили в розыск. Предположительно, он скрывается в Турции. Другие подробности не раскрываются.

Бальбек вошел в состав Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, был заместителем председателя комитета ГД по делам национальностей. Кроме того, он занимал должность зампреда Совета министров Крыма.

Ранее Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Лаптыпова по подозрению в коррупции.

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