Бывший российский депутат скрылся от следствия в Турции

Бывшего депутата Госдумы от Крыма Бальбека заподозрили в мошенничестве

Бывшего депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, экс-чиновника объявили в розыск. Предположительно, он скрывается в Турции. Другие подробности не раскрываются.

Бальбек вошел в состав Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, был заместителем председателя комитета ГД по делам национальностей. Кроме того, он занимал должность зампреда Совета министров Крыма.

Ранее Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Лаптыпова по подозрению в коррупции.