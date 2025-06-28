В Татарстане арестовали экс-помощника премьер-министра

В Казани арестован экс-помощник премьер-министра Татарстана Латыпов

Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Лаптыпова по подозрению в коррупции. Об этом сообщил представитель суда, передает РИА Новости.

Сообщается, что он будет находится в заключении 2 месяца, до 25 августа. Лаптыпову вменяется посредничество в получении взятки.

Подозреваемый просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста, потому что является пенсионером.

Ранее в Санкт-Петербурге силовые органы задержали депутата Законодательного собрания Олега Милюту. Его подозревают в передаче взятки.