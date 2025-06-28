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19:38, 28 июня 2025Силовые структуры

В Татарстане арестовали экс-помощника премьер-министра

В Казани арестован экс-помощник премьер-министра Татарстана Латыпов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Лаптыпова по подозрению в коррупции. Об этом сообщил представитель суда, передает РИА Новости.

Сообщается, что он будет находится в заключении 2 месяца, до 25 августа. Лаптыпову вменяется посредничество в получении взятки.

Подозреваемый просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста, потому что является пенсионером.

Ранее в Санкт-Петербурге силовые органы задержали депутата Законодательного собрания Олега Милюту. Его подозревают в передаче взятки.

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