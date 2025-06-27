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18:35, 27 июня 2025Силовые структуры

Депутат Заксобрания Петербурга стал фигурантом дела о получении взятки двумя чиновниками

В Петербурге задержан депутат Заксобрания Милюта за передачу взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Милюта

Олег Милюта. Фото: ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного собрания Олег Милюта, подозреваемый в передаче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Депутата задержали у здания администрации Колпинского района после того, как он, предположительно, передал деньги. При обыске у него обнаружены и изъяты денежные средства, которые, по мнению правоохранителей, предназначались для взятки. Сейчас силовики решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания ему меры пресечения.

По данным следствия, установлено, что Милюта является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении глав администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпинского района Дмитрия Кохно. С декабря 2024 года по июнь 2025 года они получили не менее 14,2 миллиона рублей. Эти деньги были переданы через посредника взяток от директора коммерческой организации, которая занимается работами по благоустройству на территории Колпинского района.

Ранее сообщалось, что фигурантам было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). На допросе свою вину они признали.

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