Раскрыта причина задержания двух российских чиновников

Главы Колпинского района задержаны за систематические получения взяток

В Санкт-Петербурге задержанным главе администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главе местной администрации Дмитрию Кохно предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). На допросе свою вину они признали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в ноябре 2024 года фигуранты через посредника потребовали у руководства некой коммерческой компании систематически передавать им деньги за помощь при подписании госконтрактов и покровительство. Задержанные получали 15 процентов от доходов компании. Так, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года через посредника они получили не менее 9,2 миллиона рублей. Правоохранители задержали их при попытке получения очередной суммы. Деньги были конфискованы. Отмечается, что Кохно пытался избавиться от них и во время следственных действий выкинул деньги в окно.

Вот это да!

Утром 27 июня стало известно о задержании чиновников.