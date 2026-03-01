Трамп назвал возможные сроки операции против Ирана

Трамп сообщил, что операция против Ирана может занять около четырех недель

Операция против Ирана может занять около четырех недель. Об этом в интервью Daily Mail заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы предполагали, что это займет четыре недели или около того. Это всегда был четырехнедельный процесс, так что, несмотря на то, что это большая страна, это займет четыре недели или даже меньше», — высказался американский лидер.

Ранее Центральное командование Вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что американские ВС применили секретные «специальные возможности» в ходе операции в Иране. В публикации, посвященной первым суткам операции «Эпическая ярость», среди задействованного вооружения названы некие «специальные возможности», которые CENTCOM «не может указать».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

