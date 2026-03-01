Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 1 марта 2026Мир

Трамп назвал возможные сроки операции против Ирана

Трамп сообщил, что операция против Ирана может занять около четырех недель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Donald Trump via Truth Social / Handout / Reuters

Операция против Ирана может занять около четырех недель. Об этом в интервью Daily Mail заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы предполагали, что это займет четыре недели или около того. Это всегда был четырехнедельный процесс, так что, несмотря на то, что это большая страна, это займет четыре недели или даже меньше», — высказался американский лидер.

Ранее Центральное командование Вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что американские ВС применили секретные «специальные возможности» в ходе операции в Иране. В публикации, посвященной первым суткам операции «Эпическая ярость», среди задействованного вооружения названы некие «специальные возможности», которые CENTCOM «не может указать».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о смерти всего высшего руководства Ирана

    Трамп назвал возможные сроки операции против Ирана

    Спрогнозирован взлет цен на нефть из-за ударов США по Ирану

    Стало известно об отходе американского авианосца от Ирана после атаки КСИР

    Зеленский призвал США продолжить удары по Ирану

    ВС США применили секретные «специальные возможности» против Ирана

    Иран ударил дронами по танкеру-заправщику авианосной группы США

    В Британии удивились «опрометчивому» шагу Трампа против Ирана

    Иран объявил о продолжении операции «Истинное обещание» против Израиля

    Стало известно о планах еще трех стран ударить по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok