23:17, 1 марта 2026Мир

ВС США применили секретные «специальные возможности» против Ирана

CENTCOM: США применили секретные «специальные возможности» при операции в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов Америки применили секретные «специальные возможности» в ходе операции в Иране. Об этом на странице в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В публикации, посвященной первым суткам операции «Эпическая ярость», среди задействованного вооружения названы некие «специальные возможности», которые CENTCOM «не может указать».

Ранее сообщалось, что США стремятся закончить военную операцию против Ирана в короткие сроки, руководствуясь быстрым истощением запасов ракет и других боеприпасов. По данным газеты The Wal Street Journal, конкретный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, однако опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что они расходуются довольно быстро.

