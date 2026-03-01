В США сообщили о спешке в операции против Ирана по одной причине

WSJ: США спешат завершить операцию против Ирана до истощения запасов ракет

США стремятся закончить военную операцию против Ирана в короткие сроки, руководствуясь быстрым истощением запасов ракет и других боеприпасов. Об этом со ссылкой на американских чиновников и аналитиков сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что военные ресурсы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, с учетом ответных действий Тегерана, быстро истощаются. При этом у Вашингтона нет возможности восполнять их такими же темпами. По этой причине Штаты рассчитывают как можно скорее уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана.

Конкретный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, однако опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что они расходуются довольно быстро, добавляет WSJ.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.