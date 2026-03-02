Реклама

10:39, 2 марта 2026Мир

«Подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны». В США раскрыли неожиданную информацию об атаке на Иран

Пентагон заявил Конгрессу об отсутствии признаков нападения Ирана на США
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах в воскресенье с сотрудниками Конгресса признали, что у Пентагона нет разведданных, свидетельствующих о том, что Иран планировал первым атаковать американские войска.

Они подчеркнули, что баллистические ракеты Ирана и прокси-силы в регионе представляют непосредственную угрозу интересам США, но разведывательных данных о том, что Тегеран первым нападет на размещенные на Ближнем Востоке американские войска, не было.

«Воскресные заявления, по-видимому, подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны, выдвинутых высокопоставленными чиновниками администрации», — отметило агентство Reuters. Ранее они публично заявляли, что Трамп принял решение об атаке на Иран отчасти из-за признаков того, что тот может превентивно ударить по американским войскам в регионе. Как добавлял чиновник из Белого дома, Трамп «не собирается сидеть сложа руки и позволять американским войскам в регионе принимать на себя удары».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слова Трампа о способной долететь до США ракете признали преувеличенными

Еще 26 февраля Reuters также сообщало, что заявление Трампа о том, что Иран вскоре создаст ракету, способную поразить США, не подтверждается отчетами американской разведки и, по всей видимости, было преувеличено.

Глава Белого дома в своем обращении к Конгрессу во вторник утверждал, что Тегеран «работает над ракетами, которые скоро достигнут» Соединенных Штатов.

Однако, по словам двух источников агентства, не произошло никаких изменений в несекретной оценке Агентства военной разведки США от прошлого года, согласно которой Ирану может потребоваться еще десять лет для разработки «жизнеспособной» межконтинентальной баллистической ракеты. В оценке учитывалась в том числе возможная технологическая помощь Китая или Северной Кореи.

Это ставит под сомнение часть аргументов Трампа в пользу нападения на Иран, подчеркнуло агентство.

В Конгрессе раскритиковали Белый дом за атаку на Иран

Ранее Politico сообщало, что ряд американских конгрессменов-демократов высказались против масштабной военной операции против Ирана. «Американцы давно устали от бесконечных войн на Ближнем Востоке и болезненных уроков, которые уже давно следовало усвоить. Драматическая эскалация конфликта в Иране со стороны администрации Трампа грозит еще одной печальной главой в многолетней истории взаимоотношений», — заявил сенатор Рафаэль Уорнок.

Сенатор Крис Мерфи выразил уверенность, что план администрации Трампа «обречен на провал». Он также предупредил, что вмешательство США может привести к тому, что вакуум власти в Иране заполнится «еще более жестким режимом».

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

«Меня беспокоит вопрос, что будет дальше? Мы видели в Ираке, что в 2006 году Саддам Хусейн был окончательно ликвидирован, а затем за более чем десятилетие мы потеряли 1500 американцев. Я не хочу видеть широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке», — указал сенатор Марк Келли.

Сенатор Джек Рид же обвинил Трампа в развязывании большой войны с Ираном без четких планов по ее завершению. Он отметил, что решение об ударах по Ирану было принято вопреки воле американского народа и без всяких оснований для этого.

