В Конгрессе США предрекли вечную войну на Ближнем Востоке

Politico: Конгресс США обеспокоен возможностью вечной войны на Ближнем Востоке

Ряд американских конгрессменов-демократов высказались против масштабной военной операции против Ирана, объявленной президентом США Дональдом Трампом, и выразили беспокойство из-за риска вечной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

«Американцы давно устали от бесконечных войн на Ближнем Востоке и болезненных уроков, которые уже давно следовало усвоить. Драматическая эскалация конфликта в Иране со стороны администрации Трампа грозит еще одной печальной главой в многолетней истории взаимоотношений», — заявил сенатор Рафаэль Уорнок.

Сенатор Крис Мерфи выразил уверенность, что план администрации Трампа «обречен на провал». Он также предупредил, что вмешательство США может привести к тому, что вакуум власти, образовавшийся после лишения жизни верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заполнится «еще более жестким режимом».

«Меня беспокоит вопрос, что будет дальше? Мы видели в Ираке, что в 2006 году Саддам Хусейн был окончательно ликвидирован, а затем за более чем десятилетие мы потеряли 1500 американцев. Я не хочу видеть широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке», — указал сенатор Марк Келли.

Ранее сенатор Джек Рид, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что Конгресс США не давал согласия на проведение масштабной военной операции против Ирана и не получал соответствующих обоснований со стороны администрации Трампа.