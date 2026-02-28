Реклама

13:41, 28 февраля 2026Мир

Раскрыта позиция Конгресса США по операции Трампа против Ирана

Сенатор Рид: Конгресс США не давал согласия на проведение операции против Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yaya Ernst / Shutterstock / Fotodom  

Конгресс США не давал согласия на проведение масштабной военной операции против Ирана и не получал соответствующих обоснований со стороны администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Джек Рид, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, передает РИА Новости.

«Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории. Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования», — сказал политик.

Эту информацию также подтверждает член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси в социальной сети X. «Военные действия, не санкционированные Конгрессом», — написал он.

Ранее Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social, он отметил, что цель Вашингтона — «защита американского народа». По его словам, Тегеран угрожает Соединенным Штатам, американским базам за рубежом и союзникам США.

    Ok