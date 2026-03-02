ЦАХАЛ заявил о смерти всего высшего руководства Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о смерти всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций. Пост появился на странице ведомства в соцсети X.

ЦАХАЛ выпустил итоговый отчет по результатам нескольких военных кампаний. Так, сообщается, что в рамках проведенных операций были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генерального штаба Абдул-Рахим Мусави, бывший начальник Генерального штаба Хосейн Салами, глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид, командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде и командующий корпусом «Сирия — Ливан» сил «Аль-Кудс» Хосейн Махдави.

Кроме того, в список вошли лидеры ливанской шиитской группировки «Хезболла», палестинского радикального движения ХАМАС и начальник штаба вооруженных сил режима хуситов, йеменский боевик Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари.

Иран ударил по Израилю и странам Персидского залива

После старта военной операции «Эпическая ярость» против Ирана власти Исламской Республики объявили о начале очередной волны операции «Истинное обещание-4» и начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаки также пришлись и на Объединенные Арабские Эмираты.

Перехват иранской ракеты системой ПВО в Иерусалиме Фото: Ammar Awad / Reuters

В частности, мощный взрыв произошел в районе порта Джабаль Али в Дубае. Также стало известно, что иранский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в этом городе. Жертв удалось избежать по счастливой случайности — у дрона не сработал взрыватель. Позднее агентство Tasnim сообщило, что в ОАЭ погибли шестеро высокопоставленных офицеров ЦРУ, ракета попала в один из комплексов в Дубае, где проживали сотрудники. Подтверждения этой информации не поступало.

Сильный пожар разгорелся после атаки беспилотника на военную базу США в иракском Эрбиле. Предположительно, там ударный дрон врезался в склад боеприпасов. Также, как утверждают некоторые источники, могла быть поражена система противовоздушной обороны Patriot.

В ночь на 2 марта очевидцы сообщили о звуках взрыва в районе базы военно-воздушных сил Великобритании «Акротири» в кипрском городе Лимассол. После ЧП там включилась сирена, расположенные на базе самолеты поднялись в воздух, чтобы избежать возможного повторного удара.

Кроме того, Иран нанес ракетные удары по трем танкерам Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Еще одной морской целью стал авианосец США USS Abraham Lincoln — он был атакован четырьмя крылатыми ракетами. Американское командование утверждает, что корабль повреждений не получил, однако выяснилось, что он покинул район дислокации и переместился ближе к Индийскому океану.

Трамп выдвинул ультиматум иранским военным

Президент США Дональд Трамп обратился к иранским военным. Он выдвинул ультиматум Корпусу стражей исламской революции и военным, потребовав сложить оружие. В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую смерть». Также Трамп заявил, что атаки США на Исламскую республику будут продолжаться, пока не будут выполнены все цели операции.

Протестующие сжигают портрет Биньямина Нетаньяху в Турции Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Американский лидер раскрыл, что операция против Ирана может занять около четырех недель. Однако, по сведениям The Wall Street Journal, США стремятся закончить горячую фазу конфликта в короткие сроки, опасаясь истощения запасов боеприпасов. Конкретный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, однако опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что они расходуются довольно быстро, добавляет WSJ.

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что Соединенные Штаты столкнутся с напрасными потерями среди своих военных во время операции против Ирана. Он назвал эту «войну по собственному выбору» издевательством. Экс-офицер пояснил, что американские военные погибли из-за решения Трампа поддержать желание войны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери», — заявил он. Кроме того, Дэвис усомнился в успехе операции против Ирана. Эксперт отметил, что США и Израиль, начав военную операцию против Ирана, надеялись, что Тегеран быстро падет от ударов с воздуха, однако это вряд ли произойдет.