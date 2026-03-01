Реклама

20:43, 1 марта 2026Мир

В Иране сообщили об уничтожении высокопоставленных офицеров ЦРУ

Tasnim: Шесть офицеров ЦРУ уничтожены при ракетном ударе в ОАЭ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Штаб-квартира ЦРУ

Штаб-квартира ЦРУ. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США были уничтожены при ракетном ударе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает иранское агентство Tasnim.

В сообщении указано, что ракета попала в один из комплексов в Дубае, где проживали сотрудники. Еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что Иран нанес ракетные удары по трем танкерам Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

За последние два дня Иран, по данным Минобороны ОАЭ, запустил в их сторону 165 баллистических ракет и 541 беспилотник. При этом пройти систему ПВО смогли только несколько десятков дронов.

