Мощный взрыв произошел в Дубае

РИА Новости: Сильный взрыв прогремел у порта Джабаль Али в Дубае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Мощный взрыв прозвучал в районе порта Джабаль Али, расположенного в Дубае. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, взрыв прогремел около 23:15 по местному времени (22:15 по московскому — прим. «Ленты.ру»). Грохот был слышен за несколько километров от порта.

Как утверждается, с места взрыва вверх поднялся большой столб черного дыма, очевидцы заметили пожар. Однако, отмечают свидетели, дым рассеялся достаточно быстро и сейчас никаких следов удара не видно.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Дубае.

28 февраля США и Израиль объявили о проведении военной операции против Ирана. Целью атаки стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска дронов, средства противовоздушной обороны. Власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаки также пришлись и на Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Тегеране официально признали это утром 1 марта, назвав случившееся «открытой войной против всех мусульман».

