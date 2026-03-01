Иранский беспилотник влетел в многоэтажку в Дубае, но не взорвался

Иранский беспилотник влетел в многоэтажное жилое здание в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не взорвался, поскольку у него не сработал взрыватель. При этом в результате атаки в одной из квартир оказались повреждены остекление и мебель. Известно, что хозяева жилплощади не пострадали.

Ранее 1 марта в Дубае обломок иранской ракеты также упал на судно с моряками из России.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».