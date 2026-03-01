Реклама

14:19, 1 марта 2026Мир

В Дубае обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России

Моряки из России не пострадали при падении обломка ракеты на судно в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что экипаж не может завершить грузовые работы и покинуть порт Jebel Ali из-за обстрелов со стороны Ирана, для защиты от которых использовались средства ПВО. При этом известно, что при падении обломка на борт никто не пострадал.

Ранее 1 марта Иран пригрозил ударом по соседним странам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».

