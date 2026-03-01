Иран пригрозил ударом по соседним странам

Хатибзаде: Иран атакует базы США в Персидском заливе, если их не закроют

Иран атакует базы США в Персидском заливе, если их не закроют. Об этом в интервью CNN заявил замминистра иностранных дел Саид Хатибзаде.

«Иран не может проникнуть на территорию США, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США», — заявил дипломат.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО). После власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании, а также по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран официально признал это утром, 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».