Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 1 марта 2026Мир

Иран пригрозил ударом по соседним странам

Хатибзаде: Иран атакует базы США в Персидском заливе, если их не закроют
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters

Иран атакует базы США в Персидском заливе, если их не закроют. Об этом в интервью CNN заявил замминистра иностранных дел Саид Хатибзаде.

«Иран не может проникнуть на территорию США, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США», — заявил дипломат.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО). После власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании, а также по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран официально признал это утром, 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

    Два пропавших в Пермском крае туриста не выжили

    Россияне застряли на круизом лайнере в Дубае из-за очередных обстрелов со стороны Ирана

    Иран пригрозил ударом по соседним странам

    «Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?

    Объявлен временно исполняющий обязанности верховного лидера Ирана

    Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США

    Лобода описала обстрелы в Дубае словом «весело»

    Россияне рассказали о топливном коллапсе на Шри-Ланке из-за конфликта в Иране

    Лавров заявил об истершихся инстинктах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok