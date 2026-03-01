Реклама

23:04, 1 марта 2026Мир

Иран объявил о продолжении операции «Истинное обещание» против Израиля

КСИР объявил о продолжении операции «Истинное обещание» против Израиля и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале очередной волны операции «Истинное обещание-4». Об этом сообщает Press TV.

Целями для удара названы «оккупированные территории» (так Иран называет Израиль), а также американские объекты в регионе. «Мы отомстим за кровь мучеников и защитим безопасность, национальные интересы и территориальную целостность страны», — говорится в заявлении КСИР.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

