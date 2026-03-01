Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 1 марта 2026Мир

В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

Дэвис: США столкнутся с бессмысленными потерями из-за решения Трампа по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Khalid al-Mousily / Reuters

Соединенные Штаты столкнутся с напрасными потерями среди своих военных во время операции против Ирана. Об этом предупредил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он назвал эту «войну по собственному выбору» издевательством. Экс-офицер пояснил, что американские военные погибли из-за решения президента США Дональда Трампа поддержать желание войны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери», — заявил он.

Кроме того, Дэвис усомнился в успехе операции против Ирана. Он отметил, что США и Израиль, начав военную операцию против Ирана, надеялись, что Тегеран быстро падет от ударов с воздуха, однако это вряд ли произойдет.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило. что шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США были уничтожены при ракетном ударе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    «Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

    Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok