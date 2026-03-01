В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

Дэвис: США столкнутся с бессмысленными потерями из-за решения Трампа по Ирану

Соединенные Штаты столкнутся с напрасными потерями среди своих военных во время операции против Ирана. Об этом предупредил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он назвал эту «войну по собственному выбору» издевательством. Экс-офицер пояснил, что американские военные погибли из-за решения президента США Дональда Трампа поддержать желание войны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери», — заявил он.

Кроме того, Дэвис усомнился в успехе операции против Ирана. Он отметил, что США и Израиль, начав военную операцию против Ирана, надеялись, что Тегеран быстро падет от ударов с воздуха, однако это вряд ли произойдет.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило. что шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США были уничтожены при ракетном ударе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).