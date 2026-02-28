В США усомнились в успехе операции против Ирана

Дэвис: США и Израиль строят военную стратегию в надежде, что Иран просто рухнет

США и Израиль, начав военную операцию против Ирана, надеялись, что Тегеран быстро падет от ударов с воздуха, однако это вряд ли произойдет. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Война началась. <…> Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные [президентом США Дональдом] Трампом и [премьером Израиля Биньямином] Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск. Куда же это может привести?» — задался вопросом эксперт. По его мнению, крайне маловероятно, что Иран рухнет от нескольких сброшенных ракет и бомб.

Он также подчеркнул, что пока неясно, как дальше будут действовать США, напомнив, что удары были нанесены в разгар переговорного процесса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной срыва переговоров и эскалации военного конфликта между США и Ираном стали действия Израиля.