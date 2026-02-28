Реклама

Эрдоган назвал главного виновника конфликта США и Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной срыва переговоров и эскалации военного конфликта между США и Ираном стали действия Израиля. Его слова передает РИА Новости.

«Не удалось преодолеть кризис доверия между сторонами, из-за продолжающихся попыток Израиля сорвать процесс не удалось достичь желаемого результата», — сказал политик.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция и другие страны региона приложили все возможные усилия для урегулирования ситуации.

Ранее Эрдоган осудил удары Ирана по странам Персидского залива и заявил о необходимости ускорить дипломатические усилия для возвращения сторон конфликта за стол переговоров. В то же время он заявил, что разочарован военной операцией США и Израиля против Ирана.

