Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 28 февраля 2026Мир

Эрдоган осудил Иран

Эрдоган осудил удары Ирана по странам Персидского залива
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары Ирана по странам Персидского залива и заявил о необходимости ускорить дипломатические усилия для возвращения сторон конфликта за стол переговоров. Его слова передает Reuters.

В то же время турецкий лидер заявил, что разочарован военной операцией США и Израиля против Ирана. «Мы испытываем глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с провокациями Биньямина Нетаньяху и нападениями США и Израиля», — сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция предпримет все необходимые меры для прекращения ударов.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган назвал главного виновника конфликта США и Ирана

    Европейская страна поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

    Россиян предупредили о новых обязанностях собственников земельных участков

    В Тегеране заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана

    Федор Емельяненко рассказал о нежелании проводить бои в России

    Раскрыто число погибших при ударах по школам в Иране

    В США усомнились в успехе операции против Ирана

    Названо местонахождение аятоллы Хаменеи

    Буданов заявил о согласии России на одно условие в ходе мирных переговоров

    Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok