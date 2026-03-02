Реклама

В Иране раскрыли последствия атаки на базу США в Иракском Курдистане

Press TV: После удара беспилотника по военной базе США в Эрбиле начался пожар
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Сильный пожар разгорелся после атаки беспилотника на военную базу США в Эрбиле (Иракприм. «Ленты.ру»). Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным иранских СМИ, после удара дрона загорелся склад боеприпасов на американском объекте. После попадания возник пожар и последовали вторичные детонации. Над территорией базы заметили густой столб дыма.

Как утверждают некоторые источники, могла быть поражена система противовоздушной обороны Patriot.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что дрон атаковал американскую базу в Иракском Курдистане. Сигнал тревоги фиксировался в консульстве США в регионе.

