Al Arabiya: дрон атаковал американскую базу в Иракском Курдистане

Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как уточняют журналисты, сигнал тревоги был зафиксирован в американском консульстве в регионе.

Удар был нанесен в районе аэропорта в столице Иракского Курдистана — Эрбиле. В свою очередь, издание Al Arabiya, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщает, что дрон был сбит около базы США.

«Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в четверг над аэропортом Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются военные силы США и других международных организаций», — подчеркнули корреспонденты.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) объяснил удары баллистическими ракетами по иракскому городу Эрбиль. Как уточнялось, удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты были уничтожены.

В этот же день сообщалось, что консульство США в столице Ирака Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана.

По информации КСИР, несколько баллистических ракет были выпущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки «Моссад», которая была центром разработки спецопераций.