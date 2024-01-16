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01:21, 16 января 2024Мир

КСИР ударил по антииранским группировкам в Ираке

КСИР: Иран обстрелял ракетами базы антииранских группировок в иракском Эрбиле

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Консульство США в столице Ирака Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).

Там заявили, что удар был нанесен по базам антииранских террористических группировок в ответ на недавние теракты, совершенные на иранской территории, они уничтожены. По информации КСИР, ряд баллистических ракет были выпущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки «Моссад», которая была центром разработки спецопераций и планирования террористических акций в регионе Ближнего Востока, в частности в Иране.

Телеканал АВС News уточняет, что в результате атаки не выжили четыре человека, однако среди них американских военных нет. Reuters сообщает о двух погибших и пяти раненых, объекты и граждане США не пострадали.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», которым оказывает поддержку Иран. Они объяснили это ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море, назвав целью операции лишение хуситов возможности атаковать суда. Утром в субботу, 13 января, авиация атаковала военную базу Ад-Длейми.

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      Марина Совина
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