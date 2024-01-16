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02:39, 16 января 2024Мир

В Иране объяснили удары по иракскому Эрбилю

КСИР уничтожил штабы антииранских группировок в Эрбиле в ответ на теракты
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Wana News Agency / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) объяснил удары баллистическими ракетами по иракскому городу Эрбиль. Об этом сообщает Tachim News.

Согласно заявлению, удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены.

Ранее сообщалось, что консульство США в иракском Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана.

3 января взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в провинции Керман. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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      Марина Совина
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