ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Reuters: ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

«Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за теракт в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Исламское государство в четверг взяло на себя ответственность за два взрыва (...) на церемонии в Иране», — отмечается в материале издания.

Ранее Совет безопасности (СБ) ООН осудил террористическую атаку в Иране и призвал привлечь виновников к ответственности. Также с осуждением теракта выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.