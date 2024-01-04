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19:57, 4 января 2024Мир

Совбез ООН осудил террористическую атаку в Иране

Совбез ООН осудил террористическую атаку в Иране и призвал к ответственности

Фото: WANA / Reuters

Совет безопасности (СБ) ООН осудил террористическую атаку в Иране и призвал привлечь виновников к ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

«Члены Совета Безопасности резко осудили подлую террористическую атаку в Кермане, Исламская Республика Иран, 3 января 2024 года. Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности», — отмечается в заявлении Совбеза.

Кроме того, была подчеркнута необходимость привлечь к ответственности исполнителей и организаторов теракта.

Ранее с осуждением теракта выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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      Максим Габриелян
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