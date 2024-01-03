ООН осудила теракт в Иране и призвала привлечь виновных к ответственности

Гутерриш осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в иранском Кермане. Об этом завила сотрудница пресс-службы организации Флоренсия Сото Ниньо, пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь призывает привлечь к ответственности виновных», — сказала Сото Ниньо.

Ранее президент России Владимир Путин направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане.

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер.

