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21:08, 3 января 2024Мир

ООН осудила теракт в Иране и призвала привлечь виновных к ответственности

Гутерриш осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности
СюжетВзрывы в Иране
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Rafael Marchante / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в иранском Кермане. Об этом завила сотрудница пресс-службы организации Флоренсия Сото Ниньо, пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь призывает привлечь к ответственности виновных», — сказала Сото Ниньо.

Ранее президент России Владимир Путин направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане.

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер.

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      Марина Совина
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