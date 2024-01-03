Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане

Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане

Президент России Владимир Путин направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане. Об этом в среду, 3 января, сообщает ТАСС.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — заявил он.

Глава российского государства попросил руководителей Ирана «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Кроме того, он заявил, что Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, призвав к «бескомпромиссной борьбе с этим злом».

