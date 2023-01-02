Иран собрался привлечь США к ответственности за убийство трехлетней давности

Иран привлечет США к ответственности за убийство генерала Сулеймани в январе 2020 года

Иран считает, что убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани трехлетней давности, — это акт терроризма, и его исполнители должны нести за него ответственность. Таким образом, Тегеран собирается выступить против властей США, пишет ТАСС.

«Под ложными предлогами и заявлениями, в том числе прикрываясь борьбой с терроризмом, правительство США (...) спланировало и осуществило террористическую атаку на одного из наших высокопоставленных чиновников на территории третьей страны, когда он находился в Ираке по официальному заданию», — заявили в иранском МИД.

Как именно Иран намерен привлекать американские власти к ответственности, не уточняется. МИД также не назвал тех, кого считает исполнителями убийства.

О нападении на Сулеймани сообщалось 3 января 2020 года, это произошло в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.